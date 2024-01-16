5 быстрых канапе на праздничный стол из огурцов вкусный рецепт с фото пошагово и видео

Всем большой привет! Сегодня готовим канапе из огурцов. Они не только разнообразят, но и украсят ваш праздничный стол! Готовятся канапе быстро и просто! Ингредиенты Порции: –+1 Канапе № 1 Творог 100 гр Укроп 1/3 пучка Соль по вкусу Чеснок 1-2 зубчика Сметана 1 ст.