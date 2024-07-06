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Закон, порядок, государство

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За полгода пиротехники МЧС России обезвредили почти 44 тыс. взрывоопасных предметов

За полгода пиротехники МЧС России обезвредили почти 44 тыс. взрывоопасных предметов

Разминирование – по-прежнему одна из самых актуальных задач чрезвычайного ведомства. Ежедневно сотрудники инженерно-пиротехнических подразделений МЧС России обследуют территории на наличие неразорвавшихся взрывоопасных предметов, особенно в бывших прифронтовых районах времен Великой Отечественной войны.

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