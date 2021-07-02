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DigiTimes: Apple выпустит новый MacBook Pro с фирменным ARM-чипом и экраном miniLED в сентябре

DigiTimes: Apple выпустит новый MacBook Pro с фирменным ARM-чипом и экраном miniLED в сентябре

В сети продолжает появляться информация когда же компания Apple представит новый MacBook Pro. На этот раз подробностями поделилось тайваньское издание DigiTimes.

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