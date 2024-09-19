«Росгосстрах»: самым распространенным онкологическим заболеванием остается рак груди

Женщины обращаются к врачам по поводу онкологических заболеваний значительно чаще мужчин, при этом на злокачественные новообразования молочной железы приходится почти четверть от общего числа случаев заболеваний онкологией.
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