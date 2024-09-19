Korins.ru
НовостиГлавная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Korins.ru

3 подписчика

«Росгосстрах»: самым распространенным онкологическим заболеванием остается рак груди

«Росгосстрах»: самым распространенным онкологическим заболеванием остается рак груди

Женщины обращаются к врачам по поводу онкологических заболеваний значительно чаще мужчин, при этом на злокачественные новообразования молочной железы приходится почти четверть от общего числа случаев заболеваний онкологией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх