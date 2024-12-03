«Отношение к людям с особенностями здоровья характеризует зрелость общества»: Беглов - о Дне инвалидов

Он отмечается 3 декабря Сегодня отмечается Международный день инвалидов. Дата была установлена в 1992 году в знак особой значимости соблюдения прав и реализации возможностей людей с особенностями здоровья.
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