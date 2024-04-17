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Закон, порядок, государство

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В Красноярском крае следователи полиции направили в суд уголовное дело в отношении директора спортивной школы, который похитил около полумиллиона рублей бюджетных денег

Сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по ЗАТО г. Зеленогорск установлено, что местный житель 1974 года рождения, являясь директором одной из спортивных школ города, похитил бюджетные денежные средства в сумме 450 тысяч рублей.

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