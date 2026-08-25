🚔 В Сакском районе пьяный пенсионер на мопеде пытался откупиться от полиции за 40 тысяч рублей 71-летнего мужчину на электромопеде остановили с признаками опьянения — прав у него не было.
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🚔 В Сакском районе пьяный пенсионер на мопеде пытался откупиться от полиции за 40 тысяч рублей 71-летнего мужчину на электромопеде остановили с признаками опьянения — прав у него не было.