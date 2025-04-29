В районе Трусово на Волге астраханцы обнаружили огромное нефтяное пятно

Сотрудники межрегионального управления Росприроднадзора получили сигнал от местных жителей, что на поверхности воды в районе Набережной реки Волга, 47 в Трусовском районе дрейфует масштабное маслянистое пятно.
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