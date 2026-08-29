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Татар-информ

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«Ак Барс» вел переговоры со «Спартаком» по переходу Морозова

«Ак Барс» вел переговоры со «Спартаком» по переходу Морозова

Фото: spartak.ru Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» обсуждал с московским «Спартаком» возможный переход нападающего Ивана Морозова, сообщил ТАСС генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

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