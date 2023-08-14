Экс-кандидата в главы Приморья Ищенко приговорили к 6 годам за мошенничество

Во Владивостоке суд рассмотрел дело бывшего кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко. Его обвиняли в хищении денег участников долевого строительства, вложившихся в строительство многоквартирного дома на улице Сафонова во Владивостоке.