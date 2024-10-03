«Активно растем»: беременная жена Курбана Омарова показала лицо будущего малыша

Молодая жена предпринимателя Курбана Омарова Валерия больше не скрывает свою беременность — 23-летняя избранница бизнесмена на шестом месяце, она с радостью делится новым опытом с подписчиками в личном блоге, а сегодня даже показала фото своего малыша.