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ВСУ обстреляли Донецк из «Града»

Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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