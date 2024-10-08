Добровольцы МЧС из Татарстана помогают пострадавшим жителям Курской области

Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям и МЧС России открыл новый пункт выдачи гуманитарной помощи для граждан, которые были вынуждены покинуть свои дома и прибыли в Курск из приграничных районов.
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