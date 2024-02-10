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Глава МИД Венгрии Сийярто: Россия не станет нападать на НАТО

Глава МИД Венгрии Сийярто: Россия не станет нападать на НАТО

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления в Институте политических наук при Гарвардском университете в США заявил, что Россия не станет нападать на НАТО.

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