Глава МИД Венгрии Сийярто: Россия не станет нападать на НАТО

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления в Институте политических наук при Гарвардском университете в США заявил, что Россия не станет нападать на НАТО.
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