Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Взгляд Си Цзиньпина сказал больше, чем шествие его солдат. Запад в ужасе от личной победы Путина

Взгляд Си Цзиньпина сказал больше, чем шествие его солдат. Запад в ужасе от личной победы Путина

Егор Кучер На Красной площади увидеть своими глазами военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне собрались лидеры 27 стран мира.

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Комментарии
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Игорь Плотников
Да мы русские и с нами бог. Победа за нами. Слава России.
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6 час.
валерия
Пытаясь изолировать Россию, Запад фактически самоизолировался от всего нормального мира, от мира, за которым будущее. Запад прогнил до основания и  в последней агонии пытается утащить за собой как можно больше  своих т.н.&quot;друзей&quot;. Туда им всем и дорога.
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5 час.
Диана
Россия, вперёд. Мир, дружба, справедливость. Нет нацизму. Вечная память всем павшим. Живым долгих лет жизни и новых Побед.
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4 час.
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