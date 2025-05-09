Егор Кучер На Красной площади увидеть своими глазами военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне собрались лидеры 27 стран мира.
Взгляд Си Цзиньпина сказал больше, чем шествие его солдат. Запад в ужасе от личной победы Путина
Комментарии
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Игорь Плотников
Да мы русские и с нами бог. Победа за нами. Слава России.
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6 час.
валерия
Пытаясь изолировать Россию, Запад фактически самоизолировался от всего нормального мира, от мира, за которым будущее. Запад прогнил до основания и в последней агонии пытается утащить за собой как можно больше своих т.н."друзей". Туда им всем и дорога.
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5 час.
Диана
Россия, вперёд. Мир, дружба, справедливость. Нет нацизму. Вечная память всем павшим. Живым долгих лет жизни и новых Побед.
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4 час.
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