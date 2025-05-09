Взгляд Си Цзиньпина сказал больше, чем шествие его солдат. Запад в ужасе от личной победы Путина

Да мы русские и с нами бог. Победа за нами. Слава России.

валерия

Пытаясь изолировать Россию, Запад фактически самоизолировался от всего нормального мира, от мира, за которым будущее. Запад прогнил до основания и в последней агонии пытается утащить за собой как можно больше своих т.н."друзей". Туда им всем и дорога.