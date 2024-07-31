Энвайронменталист Петров: лихорадка Западного Нила подбирается к Москве и волнует ученых

В России зафиксировано уже 7 случаев острого вирусного заболевания — лихорадки Западного Нила. На прошлой неделе четыре случая выявили в Татарстане, а во вторник к ним прибавились еще три случая в Рязанской области, сообщает РИА Новости.
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