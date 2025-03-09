Выступающие против Маска американцы атаковали Tesla

NBC: В США автомобили и дилерские центры Tesla атаковали вандалы Американцы, которые негативно относятся к главе ведомства по повышению эффективности работы правительства США, бизнесмену Илону Маску, устраивают акты вандализма в отношении автомобилей, дилерских центров и зарядных станций Tesla.