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Выступающие против Маска американцы атаковали Tesla

Выступающие против Маска американцы атаковали Tesla

NBC: В США автомобили и дилерские центры Tesla атаковали вандалы Американцы, которые негативно относятся к главе ведомства по повышению эффективности работы правительства США, бизнесмену Илону Маску, устраивают акты вандализма в отношении автомобилей, дилерских центров и зарядных станций Tesla.

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