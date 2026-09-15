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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Моуринью о Винисиусе: «Лучшая версия та, когда он забивает. Сейчас ему не хватает высочайшего уровня игры, но я им доволен»

Тренер «Реала» Жозе Моуринью доволен игрой Винисиуса на старте сезона. В 6 матчах на счету вингера « Мадрида » 1 гол и 3 ассиста.

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