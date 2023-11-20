Полпред Якушев поручил привлечь военных экспертов для подготовки социальных координаторов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноября, ФедералПресс. Полпред президента в УрФО Владимир Якушев обсудил с главными федеральными инспекторами регионов УрФО вопросы подготовки социальных координаторов фонда «Защитники Отечества» и выразил мнение о необходимости вовлечения специалистов из военных ведомств в этот процесс.