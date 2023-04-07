Россия и Вьетнам укрепляют международное сотрудничество в области образования и продвижения русского языка

В Социалистической Республике Вьетнам (СРВ) определят школу для апробации углубленного изучения русского языка и общеобразовательных предметов на русском языке и создадут Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку.
В Социалистической Республике Вьетнам (СРВ) определят школу для апробации углубленного изучения русского языка и общеобразовательных предметов на русском языке и создадут Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку.
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