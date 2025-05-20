Развенчан миф о главном секрете долголетия

Хорошая физическая форма в подростковом возрасте считается полезной для здоровья и долголетия. Однако исследование, опубликованное в European Journal of Preventive Cardiology, показало: связь между спортивностью и снижением смертности может быть не такой прямой, как считалось раньше.
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