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Трамп анонсировал структуру AI Force и нового ИИ-царя

Трамп анонсировал структуру AI Force и нового ИИ-царя

Президент США заявил о создании новой структуры для контроля за развитием искусственного интеллекта Дональд Трамп сообщил в Truth Social, что намерен назначить нового советника по искусственному интеллекту, которого назвал «ИИ-царь» (AI czar), а также создать AI Force.

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