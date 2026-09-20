Трамп анонсировал структуру AI Force и нового ИИ-царя

Президент США заявил о создании новой структуры для контроля за развитием искусственного интеллекта Дональд Трамп сообщил в Truth Social, что намерен назначить нового советника по искусственному интеллекту, которого назвал «ИИ-царь» (AI czar), а также создать AI Force.
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