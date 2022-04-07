Кузнецов сделал 2 передачи в матче с «Тампой». У него 68 очков в 67 играх

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов сделал две голевые передачи в матче чемпионата НХЛ с «Тампой» (4:3).

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