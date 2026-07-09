Внебиржевые облигации на Финуслугах: мой опыт замены банковского вклада

В последнее время я всё чаще задумываюсь о том, как заставить сбережения работать эффективнее. Старый добрый банковский вклад, конечно, понятен и привычен, но цифры доходности, которые я вижу в приложениях, заставляют искать альтернативы.
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