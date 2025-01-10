Видно из космоса: новогодний городок построил житель Золотой Гривы под Новосибирском

Новое увлечение появилось у Владимира Козлова год назад. Из проволоки от старого забора он создает фигуры животных, которые превращаются в настоящих сказочных персонажей благодаря обычным электрическим гирляндам.
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