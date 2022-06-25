Эксперт рассказал, когда начнутся проблемы при неплатежах за ЖКХ

В случае неплатежей за услуги ЖКХ управляющие многоквартирными домами компании подают в суд в среднем уже через три-шесть месяцев с момента образования задолженности, сказал операционный директор управляющей компании «ПИК-Кофморт» Илья Розанов .
В случае неплатежей за услуги ЖКХ управляющие многоквартирными домами компании подают в суд в среднем уже через три-шесть месяцев с момента образования задолженности, сказал операционный директор управляющей компании «ПИК-Кофморт» Илья Розанов .
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