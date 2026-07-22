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Аргументы недели

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Чистосердечное признание Пентагона: Россия для США — не друг и никогда им не будет

Чистосердечное признание Пентагона: Россия для США — не друг и никогда им не будет

Глава Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн в ходе публичного выступления дал предельно честный и отрезвляющий ответ на вопрос о том, кого он считает победителем в текущем конфликте.

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