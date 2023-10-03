Индия, древний Бхарат: из истории избавления от европейского колониализма

Официальные планы переименования Индии в «Бхарат» – древнее историческое название территорий между Гангом, Брахмапутрой и Индом – в полной мере демонстрируют стремление нынешних индийских властей максимально дистанцироваться от Запада идеологически, что не могло не отразиться и на топонимике.