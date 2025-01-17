Что будет с российским фондовым рынком после инаугурации Дональда Трампа

Позитивная динамика российского рынка акций и уверенное укрепления рубля в ходе сессии этой пятницы, вероятно, обусловлены предстоящим 20 января вступлением в должность президента США Дональда Трампа и связанными с этим оптимистичными ожиданиями.
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