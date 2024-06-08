Стала известна судьба экипажа российского БТР после дуэли с Bradley

Экипаж российского БТР-82А, вступивший в лобовую схватку с украинским БМП Bradley у поселка Сокол на авдеевском направлении в ДНР, выполнил боевую задачу, выжил и высадил десант, сообщает агентство ANNA-News.
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