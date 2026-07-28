Константиновка станет новым муниципальным округом в ДНР, сообщил зампред правительства республики. Освободивший город Герасимов доложил Путину, который назвал это событие ключом к дальнейшему продвижению российской армии на Славянск и Краматорск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии