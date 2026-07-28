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Царьград

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Путин назвал освобождение Константиновки ключом к ДНР

Путин назвал освобождение Константиновки ключом к ДНР

Константиновка станет новым муниципальным округом в ДНР, сообщил зампред правительства республики. Освободивший город Герасимов доложил Путину, который назвал это событие ключом к дальнейшему продвижению российской армии на Славянск и Краматорск.

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