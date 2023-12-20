«КП»: житель Турции сбросил девушку со скалы после отказа выйти за него замуж

Турецкая полиция обвинила гражданина страны в преднамеренном убийстве своей невесты. По версии следствия, 42-летний Низаметтин Гурсу скинул свою возлюбленную Есим Демир со скалы за отказ принять предложение руки и сердца.
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