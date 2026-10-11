На ИИ возложены надежды помочь парфюмерам не вредить флоре

Может ли искусственный интеллект помочь парфюмерам в создании ароматов от растений, находящихся под угрозой исчезновения? Фирмы работают над воспроизводством ароматических соединений, но защитники природы настроены скептически.
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