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МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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К кому прилетит «письмо несчастья»: На рынке почтовых услуг вспыхнула нешуточная война

К кому прилетит «письмо несчастья»: На рынке почтовых услуг вспыхнула нешуточная война

Экономические парадоксы — обороты почты растут, а денег становится всё меньше Иван Рыбин Фото: Денис Дмитриев/ТАСС Дайте денег, и побольше, побольше — руководство «Почты России» не оставляет попыток присосаться к частному бизнесу, не имеющему никакого касательства к данной структуре.

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alik3456 Джексон
Пациент скорее , сдох чем жив...Помогите!!! Как в америке...
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