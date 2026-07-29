Раскрыта судьба Telegram в России после обвинения Дурова в содействии терроризму

Депутат Госдумы Андрей Колесник раскрыл возможную судьбу мессенджера Telegram в России после новостей о том, что основателя платформы, предпринимателя Павла Дурова обвинили в содействии террористической деятельности.
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