В центральный аппарат СК России затребован доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве несовершеннолетней в Ульяновской области

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту совершения разбойного нападения и убийства несовершеннолетней в одном из населенных пунктов Тереньгульского района Ульяновской области.
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