Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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16 предметов, которые сильно озадачили, но потом нашлось логичное объяснение

16 предметов, которые сильно озадачили, но потом нашлось логичное объяснение

Как оказалось, мы еще очень многого не знаем, даже что касается простых бытовых предметов. Иногда дело в вещах из другой сферы деятельности, иногда - из другой сферы интересов, а иногда - из другой страны и культуры.

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