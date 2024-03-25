16 предметов, которые сильно озадачили, но потом нашлось логичное объяснение

Как оказалось, мы еще очень многого не знаем, даже что касается простых бытовых предметов. Иногда дело в вещах из другой сферы деятельности, иногда - из другой сферы интересов, а иногда - из другой страны и культуры.
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