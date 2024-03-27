Украина будет французской или безлюдной

Ослепительные перспективы развернулись перед евроукрами. Пределы незалэжной расширились, стена имени Яценюка рухнула, и по ней, скрипя новыми ботфортами, двинулись французские гренадеры в красных эполетах, фузилёры в киверах, обшитых чёрной кожей и, конечно, кавалерия.