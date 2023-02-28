Пленный украинский пограничник вместе с отцом отправился добровольцем к русским

Семья пленных украинских пограничников вступила в русский добровольческий батальон. Это не единственный случай, когда бывшие военные ВСУ идут добровольцами к русским, сообщил бывший командир танка Андрей Тищенко, который также был в рядах ВСУ.
Семья пленных украинских пограничников вступила в русский добровольческий батальон. Это не единственный случай, когда бывшие военные ВСУ идут добровольцами к русским, сообщил бывший командир танка Андрей Тищенко, который также был в рядах ВСУ.
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