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Пленный украинский пограничник вместе с отцом отправился добровольцем к русским

Пленный украинский пограничник вместе с отцом отправился добровольцем к русским

Семья пленных украинских пограничников вступила в русский добровольческий батальон. Это не единственный случай, когда бывшие военные ВСУ идут добровольцами к русским, сообщил бывший командир танка Андрей Тищенко, который также был в рядах ВСУ.

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