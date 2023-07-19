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«Герин говорит, что любит Россию. Ему нравится и природа, и люди. Веселый, позитивный». Юров о генменеджере «Миннесоты»

19-летний форвард побывал в лагере развития «Уайлд».  – Познакомились поближе с руководством? – Да. – Что за человек Билл Герин, генменеджер «Миннесоты»? – Веселый, позитивный.

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