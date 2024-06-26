Биткоин стимулирует положительную тенденцию рынка криптовалют

Рынок криптовалют сегодня продемонстрировал положительную динамику, лидером стал биткоин. Биткоин ненадолго поднялся выше отметки в 62 000 долларов, в то время как основные альткоины, такие как Ethereum, Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) и Shiba Inu (SHIB), продемонстрировали рост от 0,3% до 3%.
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