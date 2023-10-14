Враг пытался атаковать юг России с моря (ФОТО, ВИДЕО)

Утром 14 октября киевский режим попытался атаковать территорию Краснодарского края со стороны моря. В Минобороны сообщили, что вражеские беспилотники были обнаружены и уничтожены около 7:10.
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