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Болгариия вручила План восстановления и устойчивости Еврокомиссии

Болгариия вручила План восстановления и устойчивости Еврокомиссии

План восстановления и устойчивости, по которому Болгария рассчитывает на грант в размере 6,6 миллиарда евро, получила Европейская комиссия, 15 октября передает Болгарское национальное радио.

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