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Царьград

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Путин помиловал американца Фогеля: Признание транслировал Белый дом

Путин помиловал американца Фогеля: Признание транслировал Белый дом

Экс-сотрудник посольства США в Москве Марк Фогель сообщил, что его помиловал лично президент России Владимир Путин.

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