Подпольный конфликт: подвал ижевского дома стал причиной раздора

Ижевск. Удмуртия. В многоквартирном доме по улице Майская, 19 в Ижевске случился жилищно-коммунальный конфликт между жильцами и новым собственником подвального помещения, который ведет там строительные работы по перепланировке.
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