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«Я не первый раз живу в России. Все ваши белые и пушистые, одни мигранты виноваты»: Дама в белом платке закатил истерику в автобусе

Avia.pro - СМИ Ах, Петербург, город белых ночей и культурных изысков, где каждый уголок пропитан историей, а улицы заполнены архитектурными шедеврами.

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Комментарии
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Леонид Попивняк
....не первый раз живи в Учкудуке .....
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56 мин.
Александр Рус
сломать ебальник ишачье и выгнать из страны со всем ее выблядком
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34 мин.
мЗ
мирас Закироув
И это правильно!
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9 мин.

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