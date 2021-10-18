Киселев заявил, что построенная при украинской власти в Крыму ветряная электростанция давно пришла в негодность. «Вести Крым» не согласны - «Антифейк»

Дмитрий Киселев в «Вестях недели» посвятил монолог проблеме «зеленой энергетики». Основная мысль такая: никакой опасности глобального потепления нет, проекты экологически чистой энергетики несостоятельны, а потому да здравствуют старые добрые углеводороды.
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