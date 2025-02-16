К чему спешка? На Мюнхенской конференции объявлена экстренная встреча глав МИД европейских стран

О ближайшей встрече министров иностранных дел стран Евросоюза объявила Греция. Чего добиваются европейцы?По последним данным с Мюнхенской конференции по безопасности, главы МИД Евросоюза проведут экстренную встречу в наступившее воскресенье, 16 февраля.