К чему спешка? На Мюнхенской конференции объявлена экстренная встреча глав МИД европейских стран

О ближайшей встрече министров иностранных дел стран Евросоюза объявила Греция. Чего добиваются европейцы?По последним данным с Мюнхенской конференции по безопасности, главы МИД Евросоюза проведут экстренную встречу в наступившее воскресенье, 16 февраля.
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