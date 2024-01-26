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«США потерпят поражение в каждой битве»: премьер-министр Йемена припомнил Вашингтону Вьетнам, Афганистан и иные конфликты

«США потерпят поражение в каждой битве»: премьер-министр Йемена припомнил Вашингтону Вьетнам, Афганистан и иные конфликты

История США свидетельствует, что попытки Вашингтона вмешаться в вооруженные конфликты в других странах или разжечь войны, всегда приводят к поражению американской армии.

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