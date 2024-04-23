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Финансовый аналитик стал порнозвездой — и рассказал о минусах новой профессии

Финансовый аналитик стал порнозвездой — и рассказал о минусах новой профессии

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Комментарии
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Николай
Джек-потрошитель, наверно, тоже так рассуждал.
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11 час.
Николай
Ну подсовывают, симпатичных девочек. Я не думаю, что он каждый день дерёт их с утра до вечера. Должны быть и дни отдыха.
Ответить
11 час.
В
Воробей
Да, это определённо, от непонимания сути явлений.
Ответить
10 час.

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